«Всеволожские вести» готовятся к переменам в новом году

Редакция поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем как можно больше положительных эмоций и добра вашим близким.

Сообщаем вам, что в новом году газету ждут перемены. Они связаны с оптимизацией, экономией затрат на издание и одновременно с новыми веяниями, современными требованиями к средствам массовой информации.

«Всеволожские вести» идут на новый формат издания. Из основной газеты-еженедельника убираем «официоз» в отдельные выпуски, которые будут выходить ограниченным тиражом в черно-белом варианте. Они станут очередными номерами «Всеволожских вестей», но в подписку для читателей включаться не будут в связи с распространением в организациях района. Ознакомиться с официальными документами можно будет также на сайте газеты «Всеволожские вести онлайн».

Для подписчиков газета будет выходить по пятницам полноцветным изданием, объемом 16 – 24 полосы. Основное содержание – информация о событиях в районе. Главные рубрики остаются. Упор – на местную тематику. Телевидение в укороченном варианте оставим. Ну и, естественно, реклама (как же без нее прожить!).

Первый номер газеты выйдет с официальными материалами 16 января, а основной, цветной еженедельник – 17 января 2020 года.

Что из этого получится – время покажет. Пока не иссякнет оптимизм, дело не остановится. А мы – оптимисты! Надеемся, что вы, наши читатели, нас поддержите или рассудите. Будьте счастливы! Наш девиз остается неизменным: «Ваше доверие – наш стимул!

Редколлегия «Всеволожских вестей»