Тайны следствия

В начале 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Это стало поводом внести в календарь еще одну праздничную дату — 15 января, День образования Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. Впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии – предварительное расследование и судебное разбирательство.

Специалисты следствия имеют ключевое значение в укреплении законности и правопорядка, защите интересов государства и конституционных прав граждан. От оперативного и качественного расследования дел, эффективного раскрытия преступлений и бескомпромиссного противодействия коррупции зависит результат работы всей правоохранительной системы, её авторитет и доверие к ней людей – в этом убежден наш сегодняшний собеседник, руководитель следственного отдела по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, подполковник юстиции Александр Николаевич Крахмалев, с которым мы встретились в преддверии профессионального праздника.

– Александр Николаевич, практика показывает – и это подтверждают вопросы наших читателей, – что не все добропорядочные граждане понимают, чем занимается следственный отдел и в чём заключается разница между вашей работой, работой прокуратуры и других правоохранительных органов. Давайте начнем беседу с короткого ликбеза на эту тему.

– В 2011 году Следственный комитет Российской Федерации заменил существовавший до него Следственный комитет при Прокуратуре. С тех пор следственные отделы СК России являются самостоятельными следственными органами, уполномоченными вести предварительное следствие по сложным уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод, должностных преступлений, в том числе и коррупционной направленности. Также мы расследуем тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними.

Все перечисленные категории не являются подследственностью органов внутренних дел, а прокуратура, после отделения от неё следствия, не расследует уголовные дела.

– У вас значительный опыт работы на руководящих должностях в органах следствия. Есть ли определенная специфика работы в области и, в частности, в нашем, Всеволожском районе?

– Я бы не стал называть это спецификой. Скорее, некоторой особенностью. Просто следует понимать, что Всеволожский район – один из самых крупных и густонаселенных не только в Ленинградской области, но и в России. По официальным данным, на его территории зарегистрировано более 400 тысяч человек, фактически же численность населения в несколько раз больше. В летний период, с учетом жителей многочисленных садоводств и дачных участков, это число – около полутора миллионов.

К тому же в районе бурными темпами развивается жилищное строительство, открываются новые промышленные предприятия, а это значит, что численность населения будет расти и дальше. На одном из последних совещаний мне стало известно, что в ближайшие пять лет на территории района к уже имеющимся добавится еще ряд новых крупных городов.

Можно отметить и то, что протяженная граница Всеволожского района с мегаполисом также не способствует смягчению криминогенной обстановки. Особенно летом, когда тысячи горожан устремляются в леса и к водоемам и отдыхают там, как умеют, – нередко преступая закон.

В то же время крупные населенные пункты – Мурино, Всеволожск, Кудрово, Новое Девяткино, особенно в местах новостроек, – неплохо оснащены видеонаблюдением, что, безусловно, способствует раскрытию преступлений по горячим следам.

Понятно, что в отдаленных поселениях видеонаблюдение установить достаточно сложно, как и обеспечить регулярное полицейское патрулирование.

В целом могу сказать, что, поскольку мы являемся органом следствия, то сталкиваемся с преступлениями уже по факту их совершения. Наши профилактические инструменты предусмотрены УПК РФ, и мы можем реагировать в основном представлениями. Главная «спе­цифика» нашей работы – обеспечить неотвратимость наказания для преступивших закон.

– В настоящее время особое внимание уделяется преступлениям коррупционной направленности. Есть ли у вас в производстве такие дела?

– Безусловно, борьба с коррупцией – одно из основных направлений деятельности нашего следственного отдела СК. Нелишним будет напомнить читателям, что коррупцией считается преступление, связанное с использованием служебного положения или социального статуса должностного лица в личных или корпоративных интересах.

Чаще всего такой интерес сводится к получению незаконных доходов, а правонарушения или преступления сводятся к тем или иным вариантам получения или дачи взяток.

Сложность же расследования таких преступлений в том, что они происходят за закрытыми дверями, без свидетелей, и выявить преступников удаётся лишь благодаря совместной кропотливой работе следователей и оперативных служб.

В нынешнем году было возбуждено несколько уголовных дел по данным видам преступлений, в том числе и достаточно громких, большинство из них направлено в суд.

– Может быть, вы расскажете о наиболее резонансном преступлении последнего времени, совершенном в районе?

– Пожалуй, это недавнее убийство женщины в ее собственном подъезде в одном из домов города Мурино. Преступление потрясает своим запредельным цинизмом и жестокостью. Если кратко, то один гражданин решил сделать новогодний подарок своей сожительнице, а именно – шубу.

Для этого он несколько дней присматривался к хорошо одетым женщинам в мехах, и, наконец, выбрал жертву. Вошел вместе с ней в подъезд, при этом галантно придержав дверь, поднялся с ней же на лифте, после чего забил насмерть мать двоих детей заранее припасенным куском асфальта. Убийца не взял ни кошелька с деньгами, ни телефона, ни украшений, ни документов – его интересовала только шуба, которую он и снял со своей жертвы.

Погибшую обнаружил сосед, он и вызвал полицию. И подъезд, и кабина лифта были оборудованы камерами наблюдения, что позволило следователям грамотно отследить передвижения убийцы и принять оперативные меры к его задержанию уже на следующий день после совершения преступления. Поразительно, что на вопрос следователя – зачем ты убил женщину, она и так бы тебе все отдала, – подозреваемый сказал, что просто об этом не подумал.

– Насколько вы открыты для общества и насколько активно взаимодействуете с жителями района?

– Следователи территориального следственного отдела ведут приём граждан в соответствии с графиком. Мой приемный день – вторник. За то время, что я возглавляю Отдел, то есть с 1 ноября нынешнего года, – мною было принято более 50 человек. Кроме того, широко практикуются выездные приемы граждан совместно с руководителями других правоохранительных органов.

Несмотря на то что очень часто к нам приходят с вопросами, не относящимися к компетенции следственных органов СК, мы всех внимательно выслушиваем и незамедлительно принимаем соответствующие меры – рассматриваем по существу или направляем по подведомственности. Ни одно обращение не остается без внимания.

Кроме того, мы взаимодействуем с различными общественными организациям и муниципальными подразделениями в области профилактики правонарушений и популяризации профессии сотрудника Следственного комитета.

Так, в наших ближайших планах – «шефский» визит во всеволожский Дом малютки – дети там, конечно, еще совсем маленькие, но мы считаем своим долгом поздравить с Новым годом малышей, оставшихся без попечения родителей, подарив им частичку своей душевной теплоты.

Следственным отделом ведется серьезная работа по профессиональному ориентированию учащейся молодежи, а именно отбор выпускников школ для поступления в высшие учебные заведения Следственного комитета. В этом году на обучение в Академию СК поступило около 150 человек, более четверти из которых – дети-сироты и дети из неполных семей.

Еще одно направление нашей работы с общественностью – взаимодействие с ветеранскими организациями. Мы приглашаем ветеранов ВОВ и следствия на наши собрания, организовываем их встречи с учащимися, совместные выезды по памятным местам.

– Александр Николаевич, расскажите о своих коллегах – сотрудниках следственного отдела СК.

– Из 15 следственных отделов Ленинградской области Всеволожский – самый крупный, что не удивительно – практически четверть всех уголовных дел о преступлениях, совершенных на территории ЛО, расследуется нашим отделом. На сегодняшний день в производстве находится более 120 уголовных дел.

В настоящее время в моем подчинении находится 20 сотрудников – люди в основном молодые, но при этом в полной мере обладающие всеми профессиональными навыками, специалисты высокого класса. В нелёгкой служебной деятельности их отличает преданность долгу, служение закону, умение принимать решения в любой ситуации и высокая степень ответственности за порученное дело.

Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить коллег с наступающим Новым годом и нашим профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, энергии и оптимизма, осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в ответственной и нужной нашему Отечеству и гражданам службе!

Всеволожский район интенсивно развивается, и необходимо сделать всё, чтобы жить и работать здесь было комфортно и безопасно.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА