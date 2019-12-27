Россияне потратят на подарки почти половину новогоднего бюджета

В этом году на празднование Нового года россияне в среднем потратят 10 478 рублей.

По данным опроса ВЦИОМ, примерно половина расходов уйдет на подарки – 4 203 руб., остальное – на еду и развлечения – 3 912 руб. и 2 363 руб. соответственно.

Выбирать презенты потребители начали еще в ноябре: во время акций «киберпонедельник» и «черная пятница». Покупатели приобретали электронику и гаджеты, продажи которых подскочили в четыре раза.

Большинство респондентов хотели бы получить в подарок путевку на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Но желания и возможности в этом году не совпадают: 25% респондентов собираются дарить конфеты, спиртное и деликатесы, а получить их в подарок хотят всего 9%. Далее в списке планируемых подарков сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (по 21% соответственно). Не собираются дарить подарки 17% опрошенных, а 31% отказался бы от их получения.

Ирэн ОВСЕПЯН