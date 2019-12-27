Дубровские дольщики дождались новоселья

Комитет госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух секций жилого комплекса «Дубровка на Неве» – сданы два трехэтажных дома на 40 квартир общей жилой площадью 2,7 тыс. кв. м.

Для достройки проблемных домов областные власти привлекли инвестора.

Напомним, дома на Советской улице в Дубровском поселении строятся с 2016 года. Собственники квартир должны были получить ключи еще в 2018 году, однако новоселье они так и не отметили. Застройщик прекратил работы. Всего в жилом комплексе девять домов на 616 квартир.