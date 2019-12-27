Выходные во Всеволожске: забавы для детей и их родителей

Новый год для детворы – это не только красиво украшенные ёлки и долгожданные подарки, но и спектакли со сказочными персонажами и уличные гулянья.

Сотрудники КДЦ «Южный» 29 декабря порадуют детей спектаклем «Новогодний переполох» по мотивам сказки Владимира Илюхова «Волк, Лиса, новогодние чудеса». В постановке участвуют Евгений Ануфриев, Екатерина Гудзь, Евгения Шалягина, Ольга Шумилова, Максим Сорокин, Ольга Костинец, Юлия Ромащенко. Премьера спектакля состоялась на сцене КДЦ в прошлом году, но по просьбам зрителей его решили повторить снова.

Если эта постановка будет интересна школьникам, то малыши смогут порадоваться «Приключениям Снеговичка» – премьера этой сказки состоится в КДЦ «Южный» 28 декабря.

В Зимнем парке MillCreek 29 декабря будет организована новогодняя уличная программа «Выходи гулять!». Гостей ждут поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, интерактив, игры и забавы с веселым Мышонком. На территории парка есть открытый каток, лыжная трасса, керлинг, лабиринт, снежные горки. Начало мероприятия в 14.00. Адрес: г. Всеволожск, ул. Клубная, д. 1. В этот день будут организованы бесплатные автобусы: мкр Южный, ул. Московская, д. 6 – отправление в 13.30; Всеволожский пр., д. 1 – отправление в 13.15. В обратную сторону – в 16.00.

Кроме того, новогодние уличные программы пройдут: 28 декабря в 12.00 – на детской спортивной площадке на ул. Комсомола; в 14.00 – на детской спортивной площадке на ул. Шишканя, 12; 29 декабря в 12.00 – на Юбилейной площади и на детской спортивной площадке на ул. Ленинградской, 32: в 14.00 – на ул. Победы, д. 1.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива