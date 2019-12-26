Здравоохранение Ленобласти «мобилизуется»

Всеволожская межрайонная клиническая больница получила в рамках нацпроекта «Здравоохранение» новый мобильный маммограф. Теперь пройти необходимое обследование, практически не выходя из дома, смогут жители отдаленных от медицинских учреждений населенных пунктов.

Мобильные маммографы также получили Тихвинская и Кингисеппская больницы. Еще три единицы техники получат медицинские центры Ленобласти в ближайшее время.

На приобретение передвижных поликлиник, мобильных рентгенов и маммографов, оснащенных современным оборудованием, из средств федерального бюджета было выделено 218 млн рублей, а из регионального – еще 300 млн рублей. Всего в 2019 году было закуплено 48 мобильных комплексов – три поликлиники, три маммографа, 13 флюорографов и 29 мобильных амбулаторий.