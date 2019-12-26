В Буграх введена в эксплуатацию школа на 950 мест

Школа на Воронцовском бульваре, 5 в Буграх введена в эксплуатацию.

Современное образовательное учреждение построено по программе «Стимул». В данный момент она передается комитету общего и профессионального образования Ленинградской области. Стоимость контракта составила 679 млн рублей. Учреждение рассчитано на 950 мест. В школе планируют открыть 38 классов на 25 человек.

Бугровские ребята смогут пойти учиться в новую школу в следующем году. Учреждение оборудовано по современным требованиям: большой актовый зал на 705 мест, библиотека с медиацентром, три спортивных зала, медпункт и столовая на 625 мест.

На пришкольном стадионе есть площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол. Также ребята смогут заниматься гимнастикой, бегом и прыжками в длину. Малыши будут играть в отдельной зоне. Кроме того, предусмотрены участки, где юные ботаники и агрономы смогут разводить овощные и полевые культуры, сажать растения.