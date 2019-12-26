Во Всеволожске почтили память воинов, погибших в Афганистане и Чечне

В минувшую среду, 25 декабря, участники боевых действий отмечали сразу три памятные даты: 40 лет ввода войск в Афганистан, 40 лет со дня образования 40-й армии, 25 лет с начала войны в Чечне.

Во Всеволожске на Румболовском мемориальном комплексе прошел торжественно-траурный митинг. В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий и их семьи.

После церемонии возложения цветов и венков, все присутствующие переехали в микрорайон Южный, где находится Аллея памяти. Там к подножию памятника Защитникам Отечества также были возложены венки.

Мероприятие было продолжено в КДЦ «Южный». Для ветеранов боевых действий состоялся концерт, который подготовили эстрадный коллектив «Эдельвейс» и хор «Радоница». Ветераны также выступали со своими воспоминаниями.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото пресс-службы администрации ВМР