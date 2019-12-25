Кибергигиена избавит от реальной угрозы

Экстремизм не имеет национальности, не признает государственных границ и религиозной принадлежности. Он не видит разницы между богатыми и бедными, но чаще всего его жертвами становятся ничем не примечательные люди, которые окружают нас в обычной жизни.

Распознать их под силу лишь специалистам и сотрудникам правоохранительных органов. На это требуется много времени и сил, но результат – спасенные жизни многих людей – стоит затраченных усилий.

Откуда же берутся те, кто готов быть носителем человеконенавистнических идей и исполнителем преступных замыслов?

Молодые люди в силу своей неопытности часто сами не замечают, что уже не могут жить без ежедневной порции «визуального наркотика» в интернете. Этим очень умело пользуются различные манипуляторы – от банальных мошенников до самой опасной категории – вербовщиков международных террористических и экстремистских организаций.

О боевиках и террористах организации ИГИЛ (деятельность которой запрещена в РФ) сегодня знают все, но ведь существуют сотни подобных структур – от националистических до откровенно сектантских, чья опасная деятельность, на первый взгляд, не так очевидна. А жертвой опытных мастеров пропаганды становятся уже не только легковнушаемые и доверчивые люди, но даже здравомыслящие граждане.

Глобальная коммуникация

Используя возможности глобальной информационной коммуникации, идеологи экстремистских движений активно воздействуют на сознание, в первую очередь, молодежи. Для распространения противозаконных идей вербовщики задействуют самые разные ресурсы: тематические сайты, форумы, блоги, социальные сети, мессенджеры.

Согласно исследованию за февраль – июль 2019 года количество пользователей интернета в возрасте от 12 лет в России составило почти 96 млн человек – это примерно 80% населения страны, сообщает компания Mediascope. При этом охват мобильного интернета растет во всех возрастных группах – так, среди молодежи в возрасте от 12 до 34 лет проникновение составляет свыше 90%.

Президент ГК InfoWatch, соучредитель АО «Крибрум» Наталья Касперская рассказала, что в деструктивные группы в соцсетях вовлечены более семи миллионов подростков, при этом прирост вовлеченности составляет два миллиона человек в год.

«Чтобы действенно противостоять терроризму, нужна продуманная государственная социальная и миграционная политика», – уверен генерал-майор полиции в отставке, GR-Директор компании Group-IB (2017–19 гг.) Дмитрий Буянов. – «Нужно постоянно объяснять населению, что конкретно и с какой целью делается. А наряду с этим разработать госпрограмму кибергигиены, чтобы каждого ребёнка научили безопасному поведению в интернете».

Как не стать жертвой экстремистов и вербовщиков в интернете?

Этот вопрос сегодня волнует многих родителей, которые с тревогой наблюдают, как их дети часами просиживают за компьютерами и не выпускают из рук смартфоны.

Причем все педагоги и психологи в один голос уверяют – просто запретить ребенку или подростку пользоваться гаджетами сегодня невозможно. Но можно разумно ограничивать их использование, а также научить соблюдать информационную безопасность, начиная уже с 7 – 8 лет, когда дети становятся активными пользователями Сети. Вот несколько простых советов:

объясните, что любая информация, попадая в интернет, может быть доступна не только друзьям – проверьте настройки приватности в соцсетях;

договоритесь, что нужно рассказывать родителям о любой ситуации, которая кажется опасной или хотя бы неприятной, а также сообщать, если кто-то из интернет-друзей предлагает встретиться в реальной жизни;

растолкуйте, почему нельзя добавлять незнакомцев в друзья.

Также необходимо контролировать интернет-трафик своих чад, отслеживать активность детей в соцсетях, мессенджерах, на игровых сайтах – всему следует уделять пристальное внимание, но делать это мягко и деликатно.

Особенно важно доверительно разговаривать с юными членами семьи, всерьез интересоваться их делами в школе и вне учебы, и самим постоянно предлагать полезные и интересные занятия – в спортивных секциях, музыкальных и художественных школах и т. д. Дети должны гармонично развиваться и жить насыщенной интересной жизнью, тогда у них просто не останется времени на пустое времяпрепровождение в интернете.

Нужно знать

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (бесплатно для всех операторов мобильной связи);

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по СПб и Ленобласти: 8 (812) 495-35-01.

Неслис ВАЛТАНИС