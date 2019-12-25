Всеволожские спасатели рассказали о своей работе

Во вторник, 24 декабря, в культурно-досуговом центре «Южный» состоялось совещание, посвященное подведению итогов деятельности местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района за 2019 год и постановке задач на 2020 год, а также торжественное мероприятие в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации.

В начале мероприятия был продемонстрирован фильм «Памяти погибших пожарных посвящается…», завершившийся минутой молчания.

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района Виталий Альшин подвел итоги 2019 года, довел статистику пожаров и негативных последствий от них на территории Всеволожского района.

Так, за истекший период зарегистрировано 1651 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 11,6%, погибли 25 человек, что на 8,9% меньше, чем в 2018 году, спасены 196 человек.

Пожароопасный сезон текущего года проходил в период с 26 апреля до 10 октября и длился 167 дней. За этот период на территории района было ликвидировано 415 природных пожаров, общая площадь которых составила около 6,25 га, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Количество лесных пожаров увеличилось на 1,3 %, торфяных пожаров – на 11 %, палов травы – на 49%.

Пожарно-спасательные подразделения в 2019 году 529 раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, спасено 26 человек.

В 2019 году введены в боевой расчет два подразделения пожарной охраны, а именно: 149 ПСЧ в поселке Янино-1 и 150 ПСЧ в городе Кудрово. Это позволило обеспечить нормативное время прибытия пожарно-спасательных подразделений ещё для четырех населенных пунктов.

В период навигации 2019 года Всеволожским отделением ГИМС проведено 73 мероприятий по контролю на воде, выявлено 258 нарушений и составлено 258 административных протоколов на общую сумму 153700 рублей.

В 2019 году по результатам деятельности ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» был признан лучшим в Ленинградской области, о чем свидетельствует именной кубок, врученный от имени Главного управления МЧС России по ЛО.

В ходе торжественной части, посвященной Дню спасателя РФ прошла церемония награждения сотрудников гарнизона и присвоения очередных специальных званий.

Так, благодарственное письмо от ГУ МЧС РФ по ЛО было вручено ветерану пожарной охраны Светлане Лихачевой, за плечами у которой 45 лет честной и ответственной работы диспетчером 93-й пожарной части. Первое специальное звание среднего начальствующего состава – лейтенант внутренней службы – присвоено заместителю начальника 93-й пожарно-спасательной части старшему прапорщику внутренней службы Владимиру Миронову.

Всего же медалями, благодарностями и почетными грамотами были награждены более трех десятков сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района. Торжественная часть завершилась концертом, а всех желающих ожидала выставка пожарной техники и полевая кухня.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы администрации ВМР