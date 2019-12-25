Во Всеволожском районе вызвать врача на дом можно онлайн

Новые сервисы для пациентов начали внедрять в Ленинградской области. До конца 2020 года они будут доступны во всех медучреждениях 47-го региона. Жители Всеволожского, Волховского, Приозерского и Тихвинского районов уже могут вызвать врача на дом и записаться на диспансеризацию онлайн.

На портале госуслуг в разделе «Мое здоровье» можно будет узнать результаты анализов и других исследований, заключения врачей и др. Врачам будут доступны данные из всех медицинских учреждений области, что сэкономит время пациентам.

Кроме того, в следующем году будут доступны электронные направления на консультацию в Ленинградский областной клинический онкологический диспансер для пациентов с онкологическими заболеваниями. Это позволит быстрее начать комплексное лечение.