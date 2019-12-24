Транспорт в районе будущего путепровода во Всеволожске пустят в обход

В начале 2020 года машины и автобусы поедут в объезд действующего железнодорожного переезда. Это связано со строительством путепровода у станции Мельничный ручей. В настоящий момент строители обустраивают временную дорогу.

Сейчас на объекте ведется устройство подпорной стенки для подходов к будущему путепроводу, вырыт котлован. Почти закончено переустройство инженерных сетей.

Напомним, протяженность путепровода составит 1,2 км, расчетная скорость движения – 60 км/ч, дорога будет четырехполосной. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. Окончание строительства путепровода намечено на 2022 год, но дорожный комитет планирует запустить движение раньше.