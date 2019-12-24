Свалка на Колхозной улице в Колтушах будет ликвидирована

Выездное совещание главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского и заместителя председателя комитета государственного экологического надзора Алексея Рылеева прошло вчера, 23 декабря, прямо на печально известной своей несанкционированной свалкой Колхозной улице, которая находится в Колтушах. Собственно, и само совещание было посвящено ликвидации этой обширной свалки.

Зампред комитета госэконадзора сообщил, что с 2017 года, когда от граждан стали поступать жалобы на дымящиеся горы мусора в непосредственной близости к жилым постройкам, совместно с правоохранительными органами было проведено порядка 20 действенных рейдов. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществляющих несанкционированное размещение и сжигание отходов на указанной территории.

Материалы проверок были переданы в правоохранительные органы и прокуратуру. Кроме того, по словам Алексея Рылеева, информация о выявленных нарушениях в сфере обращения с отходами, а также наличии признаков нецелевого использования участка, направлена в Росреестр.

В настоящее время в непосредственной близости от несанкционированной свалки мусора организован круглосуточный дежурный пост.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы администрации ВМР