Предприятие из Бугров заслужило право использовать знак «Сделано в Ленинградской области»

ЗАО «НПО Флейм», расположенное в поселке Бугры Всеволожского района, получило право на использование логотипа «Сделано в Ленинградской области».

Производственное предприятие специализируется на разработке и изготовлении регулирующей и запорной трубопроводной арматуры высокого давления для предприятий теплоэнергетики, а также запасных частей для энергетического оборудования.

Производитель поставляет продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт: в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Украину и Молдову.

Напомним, с 2016 года сертификат «Сделано в Ленинградской области» выдается лучшим товаропроизводителям 47-го региона. Срок его действия составляет три года.