Детский сад на 220 мест открылся во Всеволожске
Новое дошкольное учреждение при ДДЮТ Всеволожского района открыл сегодня, 24 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Детский сад на 220 мест находится на Торговом проспекте, 144 в микрорайоне Бернгардовка.
– Становится хорошей традицией, когда во Всеволожском районе ежеквартально открываются новые образовательные учреждения, – отметил Александр Дрозденко. – Надеюсь, что скоро станем так же регулярно открывать лечебные учреждения. Помню, как выбирали участок для детского сада. Были сложности, связанные со строительством отдельной котельной и системы водоснабжения, но мы все решили.
– Открытие детсада – это хорошее событие перед Новым годом, — сказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Есть недостатки, связанные с дорожной доступностью, но этот вопрос мы постараемся решить до июня.
Заказчиком строительства выступила администрация Всеволожского района, застройщик и генподрядчик объекта – ООО «СУ 60». Стоимость 289 млн руб.
Игровая и спортивная зона включает 11 групповых площадок с песочницами и качалками, две физкультурные площадки со специальными сооружениями. Рассчитано дошкольное учреждение на ребят от двух до семи лет.
На первом этаже расположены помещения для трех групп по двадцать детей, медицинский и пищевой блоки. На втором этаже – для четырех групп среднего и старшего возраста, а также зал для музыкальных занятий. На третьем этаже разместятся четыре старшие группы и спортивный зал. Каждый блок изолирован друг от друга и включает раздевалки и шкафчики, санузел, игровые комнаты, пищеблок.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА