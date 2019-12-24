Дан старт модернизации ТЭС

22 декабря отмечают День энергетика, профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло. Предприятия отрасли подводят итоги уходящего года, намечают планы на перспективу, награждают лучших работников. Корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали на одном из энергетических предприятий города и поговорили с генеральным директором ОАО «Вт сети» Василием Аркадьевичем Рубиным.

Жизнь в тепле

Бесспорно, качество жизни обеспечивается многими факторами, одними из них являются доступность сетевой инфраструктуры, бесперебойное обеспечение теплом и другими коммунальными ресурсами. Поэтому на предприятии стараются идти в ногу со временем, модернизируя оборудование и повышая надежность теплоснабжения.

– Нынешний отопительный сезон идет по графику, без потрясений, пока никаких серьезных аварий зафиксировано не было, – рассказывает Василий Рубин. – Впереди ещё несколько месяцев. Сегодня можно сказать одно – состояние систем теплоснабжения города и уровень квалификации персонала предприятия дают основание предполагать, что мы успешно справимся с отопительным сезоном. Не станем покрывать все лаком. Конечно, проблемы есть. Но мы их решаем. В частности, это касается сферы водоснабжения на территории города Всеволожска, которая также является одним из основных видов деятельности нашего предприятия.

Как отметил собеседник, сложности возникли из-за передачи централизованной системы водоснабжения «Ладожский водовод» в концессию.

– Понимая трудности, к решению вопроса подключились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава районной администрации Андрей Низовский, – говорит Василий Рубин. – Три месяца ОАО «Вт сети» вместе с сотрудниками из районной администрации и областного комитета прорабатывали вопрос оптимизации тарифной политики. Произошли изменения и в распределении финансовых потоков. Из-за того что в тарифы не включалась часть затрат, росли долги перед поставщиками, поставляющими энергоресурсы. Теперь установлены тарифы, которые позволят поэтапно компенсировать ранее возникшие финансовые потери, при этом не влияя радикально на плату, вносимую населением.

По словам Василия Аркадьевича, была проведена серьезная работа, включающая полный аудит открытого акционерного общества.

– Мы оптимистично настроены, – признается Василий Рубин. – В 2020 году предприятие отметит юбилей. Нам десять лет. Сегодня «Вт сети» обеспечивают тепловой энергией и горячей водой не только райцентр, но и несколько домов в Колтушском сельском поселении. На сегодняшний день на предприятии работает порядка 450 человек. Опытный обученный персонал позволяет одной из ведущих ресурсоснабжающих организаций обеспечивать теплом около 50 тысяч жителей. На балансе акционерного общества находятся 11 котельных, еще две в аренде и две в эксплуатации.

Кадры решают что?

– Чем заманиваете профессионалов?

– Мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали самые высококлассные рабочие. Средняя заработная плата на предприятии составляет около 40 тысяч рублей. Плюс внеурочные за работу в выходные. Учитывая дефицит подготовленных в нашей отрасли кадров на рынке труда, мы готовим их самостоятельно и «подтягиваем» до нужного уровня. Правда, что греха таить, сегодня средний возраст наших сотрудников 40 – 50 лет. Молодежь не идет к нам. Все хотят занимать высокооплачиваемые должности, работая в офисе. Престиж рабочих профессий низок. Конечно, мы стараемся привлечь молодые кадры. Но работа наших бригад достаточно сложная. Представьте, рабочие в 20-градусный мороз по многу часов подряд копают «траншеи», чтобы ликвидировать очередную аварию…

– Работа на грани фола, да и средняя заработная плата невысокая? Рассказывают, что рабочие на всеволожском заводе «Форд», который закрылся летом, зарабатывали до 100 тысяч рублей. Высокие оклады на «Нокиан-Тайерс»…

– Знаете, скажу так: не всё зависит от заработной платы. Ситуация с заводом «Форд» – одно из подтверждений этого. Текучесть кадров на предприятии составляет 1–2 процента. В год от нас уходит не более 4–5 сотрудников. Людям важна в том числе атмосфера на рабочем месте, социальные гарантии. Мы стараемся, чтобы наши сотрудники чувствовали себя защищенными и ощущали стабильность.

– Чем хуже отопление, тем выше градус недовольства населения. Какая температура должна быть в квартирах потребителей?

– Согласно жилищному кодексу температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах не ниже +20.

– Сегодня много зависит и от потребителей. Ведь сохранение тепла в квартирах – задача не только государства, но и каждого отдельно взятого гражданина. Не так ли?

– Совершенно верно. Если в квартирах у жильцов установлены пластиковые окна и утеплены двери, это поможет сохранить нужный температурный режим. А потребителям, у которых нет средств на замену новых окон, неплохо было бы задуматься над тем, как сохранить тепло. К примеру, что мешает заклеить или загерметизировать окно? Следить за сохранением тепла в местах общего пользования многоквартирных домов – также задача собственников.

– В последнее время все чаще говорят об энергосбережении. Во всем мире привыкли экономить тепло. В Европе энергосбережение и энергоэффективность назвали пятым видом топлива. Там считают, что не надо вкладывать деньги в строительство новых мощностей, достаточно проводить энергосберегающие мероприятия, которые сберегут тепло и потребуют гораздо меньше затрат.

– Расточительство в нас впитано со времен СССР. При этом всё же у нас социально ориентированное государство, а значит, действует государственное регулирование тарифов на воду, электроэнергию, тепло и газ, с возможностью возмещения межтарифной разницы для разных категорий потребителей. Говоря об экономии, сегодня многие придерживаются мнения, что самый простой способ внедрения новшеств – повышение цен. Но и это не панацея. Безусловно, задачи экономного расходования услуг суперважны. Переход на индивидуальное отопление показывает, что, чем точнее учет, тем меньше плата.

– Какие современные механизмы внедряет вверенное вам предприятие?

– Дан старт модернизации. Меняем оборудование в котельных, переводим их на автоматизированную систему управления. Для повышения экономической эффективности также нужно отказаться от использования централизованных открытых систем теплоснабжения.

– Как это?

– Системы теплоснабжения бывают открытого и закрытого типа. Отличаются они друг от друга тем, что открытая система теплоснабжения подает горячую воду потребителю прямо из теплосети. В открытой схеме теплоснабжения вода не всегда соответствует санитарно-гигиеническим стандартам и не отличается чистотой, так как она проходит через трубопроводные сети, которые имеют большую протяженность, а также инженерные системы многоквартирных домов, где не всегда инженерия содержится в надлежащем санитарно-техническом состоянии. В системе теплоснабжения закрытого типа горячую воду применяют только как теплоноситель для отопления. Она остается в замкнутой сети, а не забирается для подачи потребителю в виде горячей воды.

Только для этого необходимо установить в каждом доме индивидуальный тепловой пункт. Данный механизм требует огромных затрат. Каждый ИТП обойдется примерно в 1,5 млн рублей. Поэтому мы намерены принять активное участие в федеральных и областных программах, чтобы получить средства на реализацию этой амбициозной задачи.

Тепло – это товар

– Василий Аркадьевич, из каждого утюга говорят о потерях. Постоянно поднимается вопрос об их сокращении. В некоторых регионах РФ потери в системе энергетики превысили 30 процентов. Как Всеволожск справляется с данной проблемой?

– Сегодня потери в системе теплоснабжения у нас невелики. Они составляют порядка 19 процентов. Думаю, что это не страшная цифра. Но есть сложные участки. К примеру, теплотрасса длиной в 15 километров на отрезке от микрорайона Южный до промышленной зоны изношена на 30 процентов, в том числе в части тепловой изоляции.

– Они значительно выше, чем в остальном цивилизованном мире?

– Когда рассуждают на тему потерь и проводят параллель с развитыми странами, я всегда вспоминаю следующий пример. Вот вы знаете, что в столице Туманного Альбиона – Лондоне – эта цифра составляет 30%, тогда как во Всеволожске около 26%. Так что потери есть везде.

– Сколько средств нужно на модернизацию системы теплоснабжения?

– Порядка 1,5 млрд рублей. Ежегодно необходимо около 100–150 миллионов рублей.

– Боретесь с должниками, ведь товар отпущен, а денег нет… Можно разрубить тугой гордиев узел?

– Население задолжало нашему предприятию более 200 млн рублей. Должен признаться, что как-то повлиять на потребителей мы практически не в силах, кроме как взыскивать задолженность в судебном порядке, а процедура эта длительная и не всегда заканчивается успешно ввиду отсутствия средств и иного имущества у некоторых должников. Это при неуплате за электроэнергию контролеры придут и отключат электричество. С отоплением и горячим водоснабжением другая история. Лишать целый подъезд тепла, если два-три жильца задолжали, мы не вправе. Потребитель должен понять, что тепло – это товар, за который надо платить. Но эту простую истину население осваивает с трудом.

– В прошлом году вы перешли на прямые договоры с потребителями. Сказалось это на взыскании задолженностей?

– Раньше мы работали с управляющими компаниями, с которых было легче взыскать задолженность, чем с нескольких десятков физических лиц по одному многоквартирному дому, а у нас их уже достаточно много.

– Волею случая получилось так, что энергетики отмечают свой праздник в самый разгар морозов и в самый короткий день в году – 22 декабря. С чем это связано?

– Дату 22 декабря выбрали потому, что именно в этот день в 1920-м был принят Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО). С этого дня берет свое начало история энергетики нашей страны. Технологический прорыв, совершенный после утверждения плана ГОЭЛРО, был огромен. По такому случаю хотелось бы пожелать нашему дружному и сплоченному коллективу больше тепла и меньше проблем.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива