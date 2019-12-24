Александр Дрозденко открыл два детсада в Мурино

Сразу два дошкольных учреждения распахнули двери для малышей сегодня, 24 декабря, в Мурино. В торжественной церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Один из детсадов находится на Петровском бульваре, д. 3, корпус 1, второй расположен на Воронцовском бульваре, д. 14, корп. 1. Каждое дошкольное учреждение оснащено современными игровыми комнатами, учебным оборудованием, буфетными, санузлами и спальными комнатами, спортивными и актовым залами.

– Сегодня я открыл во Всеволожском районе Ленинградской области пять социальных объектов, – отметил Александр Дрозденко. – За последние четыре года мы построили 40 соцобъектов, столько же собираемся возвести в ближайшей перспективе. В регионе реализуется много разных программ. Одни из самых эффективных – «Соцобъекты в обмен на налоги», «Стимул». Вообще, мы «всеядны» и готовы на участие в любых программах по финансированию.

Коснулся Александр Юрьевич и кадрового вопроса в детсадах. В частности, привлечения медперсонала.

– К сожалению, так сложилось, что медицинские сестры не хотят работать в детских садах из-за низких зарплат, – сказал губернатор. – Оклад в 25 тысяч их не устраивает. Кроме того, они не могут принимать участия в программах «Земский доктор» и лишены возможности повышения квалификации. Правительство Ленинградской области решило этот вопрос. Отныне медсестры будут получать доплаты из областного бюджета. За счет областных средств будет также финансироваться программа «Земский доктор». Помимо этого, правительство профинансирует обучение и переобучение медперсонала.

Ирэн ОВСЕПЯН