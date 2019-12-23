Похитителя бензина с АЗС во Всеволожске задержали за 13 минут

Наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Всеволожскому району Ленинградской области 22 декабря в 14.02 поймал мужчину, который заправил машину топливом и уехал не расплатившись. Операция длилась всего 13 минут.

Как сообщает пресс-служба УВО войск Нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 13.49 поступил сигнал о том, что на АЗС, расположенной на Колтушском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации. Оперативники Росгвардии через три минуты прибыли на место происшествия.

Оказалось, что водитель Kia Rio заправил свой автомобиль топливом на сумму более 900 рублей, а затем уехал не расплатившись. По приметам и номерным знакам автомобилиста наряд вневедомственной охраны приступил к розыску по горячим следам.

Уже через несколько минут около дома № 156 на Колтушском шоссе нашли машину и задержали в ее салоне подозреваемого водителя. В ходе проверки было установлено, что данная машина находится в розыске. Ранее водитель уже совершил аналогичное правонарушение в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Задержанного передали сотрудникам 128 отдела полиции.