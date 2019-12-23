Одаренную молодежь из Всеволожского района чествовали на областном празднике

В Ленинградском областном центре развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» на празднике были отмечены ребята из Всеволожского района.

Делегацию Всеволожского района представляли персональные стипендиаты губернатора Ленинградской области 2019 года: Александра Мирная, Евгений Иванов, Николай Корсуков, Андрей Волынец, Евгений Ветров. Все участники получили в подарок знак-стелу «Звезда», планшеты и абонементы в Центральную городскую публичную библиотеку им. В.В. Маяковского для чтения уникальных книг из электронного каталога «ЛитРес».

– Было безумно приятно, – делится впечатлениями участница церемонии Александра Мирная. – Сейчас я учусь на первом курсе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. С девятого класса благодаря моему педагогу по биологии из Лицея № 1 Светлане Ивановне Яськовой я увлеклась этим предметом. Приняла участие в районной олимпиаде, а потом победила еще и в областной. Хочу сказать спасибо своему учителю, который многому меня научил.

Награды участникам вручали заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов и депутат Законодательного собрания Дмитрий Пуляевский.

Ирэн ОВСЕПЯН

На фото Александра Мирная с Николаем Емельяновым и Дмитрием Пуляевским