График работы МФЦ в новогодние праздники

МФЦ Ленинградской области в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова будут работать по измененному графику.

Центры «Мои Документы» 31 декабря приостановят прием документов по всем услугам. Многофункциональные центры будут работать только на выдачу документов и консультирование заявителей с 9.00 до 20.00. 31 декабря МФЦ «Колтуши» будет работать до 19.00. С 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни. С 9 января работают в обычном режиме.

Офисы «МФЦ для бизнеса» 28 декабря будут работать с 9.00 до 17.00. 29 декабря – выходной день. 30 декабря работают в обычном режиме. 31 декабря – 8 января нерабочие праздничные дни. С 9 января работают в обычном режиме.

В МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 28 декабря рабочий день будет сокращен на 1 час – с 9.00 до 17.00. 29 декабря – выходной день. 30 декабря работают в обычном режиме. 31 декабря – 8 января нерабочие праздничные дни. С 9 января работают в обычном режиме.

Удаленные рабочие места (УРМ): 31 декабря по 8 января – нерабочие праздничные дни. С 9 января работают в обычном режиме. УРМ, график которых выпадает на 31 декабря, будут работать 28 декабря. Для них рабочий день также сокращен на 1 час.