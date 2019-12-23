Всеволожский музей «Дом 43 героев» победил на интернет-фестивале

Мультимедийная выставка «Дом авиаторов» в новом всеволожском музее «Дом 43 героев» была признана лучшей в своем роде на интернет-фестивале музейного мультимедиа.

Музей, который недавно открылся на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни, завоевал первое место в номинации «Лучшая мультимедийная выставка/экспозиция», потеснив многие музеи, библиотеки и архивы России. Все участники фестиваля представили уникальные идеи, решения и сценарии, однако проект «Дом авиаторов» оказался наиболее интересным.

Экспозиция музея включает в себя макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной экипировке, элементы военного быта авиаторов, интерактивные карты боевых действий. Гости музея могут попробовать себя в роли летчиков и совершить виртуальный боевой вылет над Дорогой жизни.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива