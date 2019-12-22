Рахьинские школьники подняли тему войны на традиционной встрече

В минувшую субботу, 21 декабря, в Рахьинском центре образования прошла акция под названием «В кругу друзей». По традиции участие в ней приняли активные школьники Всеволожского района. Слет был посвящен старту Года памяти и славы в России и Года победителей в Ленинградской области.

На мероприятии встретились представители одиннадцати школ. Сюда пригласили как членов детских общественных объединений, так и участников Российского движения школьников. Подобные встречи проводятся несколько раз в год и имеют определенную тему.

На этот раз выбор пал на тему победы в Великой Отечественной войне, ведь в преддверии Года памяти и славы она особенно актуальна. Акция «В кругу друзей» дала подросткам возможность выступить с докладами о самых важных этапах в истории Великой Отечественной войны. Но одними информационными сообщениями дело не ограничилось. Активные школьники подготовили творческие номера. Ребята из Центра образования «Кудрово» исполнили сценку «Дети войны», в которой показали все горести и лишения, которые суждено было пережить детям, оказавшимся в концлагерях.

Члены детского общественного объединения «Щегол» из Щегловской школы представили творческую программу под названием «Мир без войны». Они исполнили песни «О той войне» и «Исправим мир». Большинство выступавших отдавали свое предпочтение проникновенным стихам. Однако вокально-хореографический ансамбль «Камертон» и театр танца и пластики «Гравитация» из Муринского центра образования № 2 представили совместный музыкально-танцевальный номер.

Екатерина КОРОЛЕВА