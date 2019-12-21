В Клубе «Патриот-Альфа» подвели итоги уходящего года

В минувшую пятницу, 20 декабря, в Молодежно-подростковом клубе «Патриот-Альфа» прошло отчетное мероприятие. Участие в нем приняли педагоги, воспитанники, а также их родители. В этот день здесь подводили итоги уходящего года, рассказывали об успехах и достижениях.

Директор автономного учреждения «Альфа» Елена Лаврова напомнила, что все молодежные клубы Всеволожска официально входят в состав «Альфы».

– Каждый клуб индивидуален. Во всех из них реализуются разные творческие направления: это и музыка, и танцы, и художественное творчество. Объединение «Патриот-Альфа» направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения. На его базе занимаются юнармейцы Всеволожского района. В следующем году в нашем районе планируется открытие сразу нескольких молодежных клубов. Мы развиваемся и идем только вперед, – отметила Елена Валерьевна.

Гостям продемонстрировали презентацию о деятельности клуба. Кроме того, несколько воспитанников клуба рассказали о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. После этого юнармейцы принесли присягу. Завершился вечер фуршетом.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из группы МПК «Патриот-Альфа» в социальной сети «ВКонтакте»