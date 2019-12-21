Во Всеволожске наградили победителей конкурса «Театр начинается с книги»

В день Святого Николая Чудотворца в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялось торжественное награждение победителей и участников районного литературно-поэтического конкурса «Театр начинается с книги», проводимого при поддержке Выборгской епархии в рамках XIII Всеволожского районного фестиваля православной культуры.

Учредителями и организаторами конкурса традиционно выступили отдел культуры администрации района, Всеволожская межпоселенческая библиотека, Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина и Всеволожская детская библиотека.

Этим событием во Всеволожском районе подведён своеобразный итог завершающегося в России Года театра.

После приветственных слов начальника отдела культуры районной администрации Натальи Красковой и настоятеля церкви Святой Великомученицы Варвары (п. Рахья) священника Олега Патрикеева состоялось награждение победителей конкурса и праздничный концерт, подготовленный мастерами искусств Всеволожского района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО