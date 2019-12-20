Рождественский турнир в Сертолово объединил настольный теннис и шахматы

На базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва прошли Открытые рождественские турниры по настольному теннису и шахматам.

Участниками турнира по настольному теннису стали около 100 спортсменов самых разных возрастных групп. К столам вышли не только сертоловчане, но и гости из Всеволожска, Выборга, Нижних Осельков и других населённых пунктов Ленинградской области. Несколько теннисистов из Ярославля и Краснодара, будучи в Сертолово проездом, тоже приняли участие в турнире.

Победителями и призёрами стали: 1 место: Геннадий Дорохов, Павел Халаджиев, Юрий Панютин, Виктория Белецкая, Раиса Скрябина, Даниил Фомичёв, Милена Назарова, Михаил Куклов, Виктория Панова. 2 место: Антон Тищенко, Валерий Белецкий, Николай Деменцов, Татьяна Юзько, Татьяна Минакова, Владислав Гибченко, Анастасия Мельник, Алексей Жеревчук, Мария Краскова. 3 место: Максим Олехнович, Алексей Гаврилец, Евгений Жабко, Анна Полукарова, Наталья Михайлова, Георгий Онин, Вера Гурак­Ширинская, Матвей Квашнин, Варвара Сахно.

Отдельно были вручены грамоты самому опытному участнику турнира Якову Болдыреву 1941 года рождения и Анастасии Костенко 2012 года рождения. Она стала самой юной участницей.

Одновременно проходил турнир по шахматам. В этом году соревнования решено было провести на одной площадке, разделив спортивный зал на секторы. Победителями стали Георгий Шишкин (среди 1­го юношеского разряда), Владислав Труханович (среди 2­го юношеского разряда), Павел Кулыгин (среди 3­го юношеского разряда), Катерина Лытасова, Леонид Стрекаловский (3­й взрослый разряд). Победителям и призёрам вручили кубки, медали и Грамоты Главы администрации Юрия Ходько.

Кирилл ПЕТРОВ

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