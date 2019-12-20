Рождественский турнир в Сертолово объединил настольный теннис и шахматы
На базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва прошли Открытые рождественские турниры по настольному теннису и шахматам.
Участниками турнира по настольному теннису стали около 100 спортсменов самых разных возрастных групп. К столам вышли не только сертоловчане, но и гости из Всеволожска, Выборга, Нижних Осельков и других населённых пунктов Ленинградской области. Несколько теннисистов из Ярославля и Краснодара, будучи в Сертолово проездом, тоже приняли участие в турнире.
Победителями и призёрами стали: 1 место: Геннадий Дорохов, Павел Халаджиев, Юрий Панютин, Виктория Белецкая, Раиса Скрябина, Даниил Фомичёв, Милена Назарова, Михаил Куклов, Виктория Панова. 2 место: Антон Тищенко, Валерий Белецкий, Николай Деменцов, Татьяна Юзько, Татьяна Минакова, Владислав Гибченко, Анастасия Мельник, Алексей Жеревчук, Мария Краскова. 3 место: Максим Олехнович, Алексей Гаврилец, Евгений Жабко, Анна Полукарова, Наталья Михайлова, Георгий Онин, Вера ГуракШиринская, Матвей Квашнин, Варвара Сахно.
Отдельно были вручены грамоты самому опытному участнику турнира Якову Болдыреву 1941 года рождения и Анастасии Костенко 2012 года рождения. Она стала самой юной участницей.
Одновременно проходил турнир по шахматам. В этом году соревнования решено было провести на одной площадке, разделив спортивный зал на секторы. Победителями стали Георгий Шишкин (среди 1го юношеского разряда), Владислав Труханович (среди 2го юношеского разряда), Павел Кулыгин (среди 3го юношеского разряда), Катерина Лытасова, Леонид Стрекаловский (3й взрослый разряд). Победителям и призёрам вручили кубки, медали и Грамоты Главы администрации Юрия Ходько.
Кирилл ПЕТРОВ
Фото автора