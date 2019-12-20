Общественная палата района в действии

В минувшую среду члены Общественной палаты Всеволожского района собрались на очередное заседание, чтобы подвести итоги уходящего года.

С информацией о проведенных мероприятиях рассказал председатель палаты Виктор Рожнов, а председатели комиссий более развернуто рассказали о деятельности на своих участках работы. Состоялись четыре заседания Общественной палаты, восемь раз собирался Совет палаты, проведены два гражданских форума по поддержке некоммерческих организаций, по развитию туризма, организована патриотическая акция, посвященная 110-летию Героя Советского Союза Е.Н. Преображенского.

Члены Общественной палаты регулярно ведут приемы граждан, решают их насущные, неотложные вопросы, поднимающие проблемы, касающиеся многих. Так появилась идея – с помощью общественности заострить внимание властей на строительстве съезда с Кольцевой автомобильной дороги на Дорогу жизни – собрано более 8 тысяч подписей.

На заседании были обсуждены и планы работы на 2020 год. Главное предстоящее событие – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Второе событие, которое коснётся жителей города и всего района, – подготовка ко Дню рождения Ленинградской области, столицей которого впервые будет город Всеволожск. Также готовится III Гражданский форум на тему «Решаем вместе» – о создании комфортной среды для жителей, о развитии и благоустройстве территорий.

Вера ТУМАНОВА, член Общественной палаты Всеволожского района

Фото Антона ЛЯПИНА