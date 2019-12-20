«Индекс оливье» в Ленинградской области вырос на 4,6%

Традиционное русское застолье «подкосила» инфляция. По данным Росстата стоимость культового новогоднего салата с французским аристократическим названием в Ленинградской области увеличилась на 4,6% и составила 346 руб.

Эксперты посчитали, что за год репчатый лук прибавил в цене 10%, колбаса и консервированные огурцы – 6%, цена майонеза увеличилась на 5%. Меньше остальных продуктов подорожали куриные яйца – на 1%. Овощи вообще стали дешевле. Так, килограмм моркови и кило картофеля стоят по 20 рублей при 26 рублях годом ранее. Интересно, что самый дорогой праздник ожидает жителей Чукотки. Стоимость оливье составила 601 руб. А вот самый низкий индекс зафиксирован в Оренбуржье, всего 288 руб.

Кроме того, по данным Росстата, на 2,6% подорожала общая стоимость и другого популярного салата – сельди под шубой. Для семьи из четырех человек на нее придется потратить 157 руб. вместо прошлогодних 153 руб.

Сегодня в стандартный набор для новогоднего стола (в расчете на семью из четырех человек), по оценкам Росстата, входят 29 наименований продуктов. Это – сливочное масло, сыр, хлеб, салат оливье, мясокопчености, сырокопченая колбаса, рыбные консервы, курица, говядина, картошка, огурцы (свежие и консервированные), деликатесы (красная икра), помидоры, сельдь под шубой, отечественное игристое вино и минеральная вода, шоколадные конфеты, апельсины, лимоны, яблоки, сок, чай, торт и др.

Праздник обойдется дешевле, если не покупать порядком подорожавшие деликатесы – икру и рыбу. По прогнозам экспертов, всего траты россиян на празднование Нового года составят около трех миллиардов рублей.

– В 2016 году средняя сумма новогоднего бюджета составляла 16 900 руб., в 2017 году – 17 600 руб., в 2018 году – 14 195 руб., сумма средних расходов на празднование в 2019 году составила 13 870 руб. Однако, надо признаться, что не у всех новогодний стол будет ломиться от всевозможных яств. Некоторые семьи могут себе позволить лишь традиционные салат оливье и сельдь под шубой. Ведь, по последним данным благосостояние россиян падает. Кроме того, продуктовые сети давно отметили тенденцию по переходу граждан на более дешевые продукты, что также будет наблюдаться в текущем месяце.

Ирэн ОВСЕПЯН