ЖК «Радужный» – скоро заселение

В микрорайоне Южный города Всеволожска сдан в эксплуатацию первый корпус жилого комплекса «Радужный», строительство которого оказалось под угрозой в связи с банкротством компании «Главстойкомплекс». Стройка возобновилась после вмешательства областного правительства и привлечения компании-донора.

Весной этого года с «Гарантом» было заключено соглашение на достройку проблемного объекта. В качестве компенсации в сентябре у инвестора был выкуплен детский сад в микрорайоне Южный за счет средств областного бюджета.

Соглашение о достройке корпуса 6.6 подписано со стороны областного правительства и со стороны инвестора. Ориентировочный срок завершения дома – март 2020 года. Остальные корпуса ЖК «Радужный» предложены для достройки Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.