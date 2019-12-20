Во Всеволожске прошел фестиваль «Шире круг»

Районный фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Шире круг» прошел сегодня, 20 декабря, в КДЦ «Южный». Инициаторы фестиваля придумали яркую, красочную и занимательную программу с участием разных творческих коллективов.

В увлекательном шоу было все: акробатические номера с интересными трюками и жонглированием от петербургского циркового дуэта «Цветные тапочки», весёлые аниматоры. Дети декламировали стихи, исполнили «Танец маленьких лебедей», показали сценку про дружбу, словом, продемонстрировали все свои таланты. В мероприятии принимали участие ученики Школы-интерната № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга, Всеволожской школы-интерната и воспитанники Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения.

Бородатый Дед Мороз со своей сказочной внучкой поздравили детишек с наступающим Новым годом и подарили праздничную песню.

Во время праздника был показан короткометражный мультипликационный фильм «Бесстрашная история» анимационной студии Всеволожского благотворительного фонда «Ольга».

– Счастлива поздравить ребят с наступающими 2020-м годом, – отметила заместитель главы районной администрации Светлана Хотько. – Думаю, что все уже написали письмо Деду Морозу. Пусть он исполнит желания! Сегодня мы открываем череду праздничных торжеств. Уже в выходные по Всеволожску шествием пройдут Деды Морозы. На следующей неделе на Юбилейной площади состоится мероприятие «Выходи гулять!» Вход свободный, поэтому приглашаем всех желающим на праздник.

После концерта всех участников наградили подарками.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА