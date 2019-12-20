Ветераны Ленобласти получат по 7 000 рублей к 75-летию Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны, труженики тыла и блокадники Ленинградской области получат по 7 тысяч рублей из бюджета региона.

Кроме того, вдовам ветеранов выплатят по 4 тысячи рублей, а «детям войны» по 3 тысячи рублей.

– Принято официальное решение о нашей, областной выплате ветеранам. Призываю всех ленинградцев уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться о наших ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В особенности рассчитываю на нашу молодежь, – отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко.