Самый важный документ

За услугой по выдаче и замене внутреннего паспорта гражданина РФ обращайтесь в МФЦ.

Все мы меряем свою жизнь этапами – от одного значимого момента до другого. И у каждого своя шкала измерения. Но есть то, что нас объединяет, – паспорт гражданина России. За всю жизнь каждый обязан трижды получать новый паспорт: в 14 лет – становишься полноправным гражданином великой страны, в 20 лет – готов свернуть горы и перекроить вселенную под себя, в 45 лет – понимаешь, как всё непросто в этом мире, и думаешь, как уберечь детей от своих ошибок. И если раньше получение паспорта было определённой проблемой, то теперь жителям региона по всей Ленинградской области свои двери открыли МФЦ «Мои документы».

«Выдача внутреннего паспорта гражданина РФ входит в топ­-5 наиболее популярных услуг, за которыми граждане приходят в МФЦ. Только за этот год МФЦ выдали более 50 тысяч документов», – комментирует директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов.

Для получения первого в своей жизни паспорта гражданина РФ юные заявители могут обратиться в любой момент с 14 до 16 лет. Чтобы получить услугу, нужно предоставить пакет документов: заявление, свидетельство о рождении, 2 фотографии 35х45 мм, квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить госпошлину и оформить заявление можно прямо в МФЦ. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, а при обращении не по месту жительства – до 30 дней. Еще 6 дней займет доставка документа до ведомства и обратно.

А вот заменить уже существующий документ закон обязывает в течение 30 дней с даты достижения соответствующего возраста. Будьте внимательны! За нарушение сроков подачи документов для замены паспорта предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 руб., а в Москве и Санкт-Петербурге – от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.15 КоАП РФ). Поэтому немедля отправляйтесь в ближайший центр «Мои документы» с подлежащим замене паспортом и 2 фотографиями размером 35×45, а заявление и оплату госпошлины оформите на месте. Захватите свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы воинского учета – их нужно будет предоставить для проставления отметок в новый паспорт.

Понадобится что-то уточнить, звоните в единую справочную службу МФЦ: 8 (800) 500-00-47.

Во всех районах Ленинградской области сегодня работают 34 отделения МФЦ. Жители небольших муниципальных образований могут получать госуслуги в удаленных рабочих местах (УРМ) – малых МФЦ на 1–2 окна.

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива