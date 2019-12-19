Михаил Москвин проинспектировал строительство поликлиники в Кудрово
Сегодня, 19 декабря, заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин побывал на площадке, где ведутся работы по строительству новой поликлиники. Государственный контракт на проведение работ был заключен 27 сентября этого года.
В данный момент на площадке вовсю кипят строительные работы: на площадке расположился стройгородок, рабочие копают котлован.
– В январе завершат заливку фундамента, – отметил Михаил Москвин. – После этого планируется начать возведение цокольного этажа. К пятну застройки уже проложена канализация. Работы идут в графике, подрядчик будет стараться ввести объект раньше срока. В перспективе в северной части Кудрово мы намерены построить больницу. Она будет расположена ближе к КАД.
Напомним, что поликлинику в Кудрово, рассчитанную на 600 посещений в смену, строят в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области». На территории площадью около 6,5 тыс. кв. м будут находиться дневной стационар, женская консультация, стоматологическое отделение, физиотерапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также подстанция скорой медицинской помощи, рассчитанная на четыре автомобиля.
Проектированием и строительством занимается ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», подрядчиком выступает ООО «Технострой». Строить объект будут два года и восемь месяцев. Примерный срок сдачи объекта намечен на начало лета 2022 года.