В Романовке открылась новая улица Новая

Сегодня, 19 декабря, в поселке Романовка состоялось открытие улицы Новой. Стоимость строительства составила 39,2 млн руб.



Гостей торжественного открытия приветствовали заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава Романовского поселения Сергей Беляков и настоятель храма Александра Невского в п. Романовка отец Михаил.

В знак начала движения по Новой улице была перерезана красная лента.

На реализацию проекта были выделены субсидии из областного бюджета. Общая протяженность дороги составляет почти 1,5 км. По всей длине улицы обустроены пешеходные дорожки и предусмотрено освещение.

Улица построена в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».