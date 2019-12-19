Бюджет Всеволожского района принят

Сегодня, 19 декабря, на очередном заседании совета депутатов четвертого созыва Всеволожского района был принят бюджет на 2020 год.

– В нынешнем году доходная часть главной финансовой сметы составила 13448 млрд руб.,– отметила заместитель главы администрации по финансам Анна Попова. – Расходная часть – 13792 млрд руб. Дефицит составил 344 миллиона. Он будет восполнен за счет остатков прежней главной финансовой сметы. Что касается проекта бюджета на 2020 год, то его доходы составят 10618 млрд рублей. Объём собственных доходов – более 4 млрд руб. Основными источниками пополнения районной казны станут поступления по НДФЛ. Они составят 49%. Безвозмездные поступления из областного бюджета запланированы в сумме 5 млрд 703 млн руб.

По словам Анны Поповой, расходная часть районного бюджета оценивается в 11 млрд 473 млн руб. В будущем году бюджетников и госслужащих ждет индексация заработных плат в размере четырех процентов.

– В проекте бюджета предусмотрено финансирование на реализацию 14 муниципальных программ, – отметила председатель комитета финансов. – Это составит 89% от общей суммы. Наиболее значимая часть по объемам финансирования планируется в рамках муниципальной программы «Современное образование» во Всеволожском районе. На эти цели буде направлено 8054 млн руб. В рамках программы «Управление муниципальными финансами» на финансовую поддержку муниципальных образований городских и сельских поселений направят 464 млн руб. На адресную программу капвложений планируется направить более одного миллиарда руб.

Тем временем дефицит составит 513 млн руб. На плановый период 2021 года доходы составят 10631 млн рублей, расходы – 10814 млн руб., дефицит – 182 млн руб. На 2022 год эти цифры составят соответственно 10866 млн руб., 11096 млн руб. и 230 млн руб.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР