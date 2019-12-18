Стихи Рубцова прозвучали на сцене Детской школы искусств

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 17 декабря состоялась творческая встреча с преподавателями Гатчинской художественной школы, художницами Мариной Фазановой и Дарьей Рубцовой.

Строчки из стихотворения Николая Рубцова – «Пусть душа останется чиста» – не случайно были выбраны для названия этой встречи: Марина – родная племянница русского поэта, дочь Альберта Рубцова, который, как и его брат, был поэтом. Дарья – старшая из трех дочерей Марины.

Всеволожская земля – родина Марины Фазановой. Её дошкольное детство прошло в Приютино, юность – в Дубровке, где она жила с родителями и братом.

Марина и ее дочь Дарья – люди творческие, и с некоторыми гранями их таланта смогли познакомиться участники встречи. Акварели на сцене концертного зала ДШИ, авторские коллекционные костюмы на художницах – это лишь незначительная часть их работ, отмеченных многочисленными наградами.

На вечере в исполнении участников студии «Родник» (руководитель Людмила Беганская) звучали стихи, посвященные Николаю Рубцову, Николай Ерёмин исполнял песни на его стихи. В программе с творческими номерами принимали участие и воспитанники школы искусств.

Фото Антона ЛЯПИНА