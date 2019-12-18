В МФЦ с 25 декабря можно оформить полис ОМС

Оформить или заменить полис ОМС с 25 декабря можно будет в МФЦ Ленобласти.

Сегодня состоялось торжественное подписание договоров с организациями «СМК РЕСО-Мед», «Капитал МС» и «СОГАЗ-Мед» на предоставление через МФЦ услуг по оформлению полиса.

Теперь граждане смогут выбрать страховую компанию, подать заявление на оформление или замену полиса.

Чтобы получить услугу, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, регистрация, старый полис ОМС, заявление. Для оформления документа для новорожденного, понадобится свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей.

Срок предоставления услуги 45 рабочих дней, при этом в день обращения заявителю сразу выдается временный полис.