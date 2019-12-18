Всеволожцы могут поздравить с Новым годом одиноких пенсионеров

Общественная организация «Диалог поколений» проводит шестую ежегодную благотворительную акцию «Когда зажигаются ёлки», цель которой – поздравить одиноких пожилых людей, проживающих во Всеволожском районе.

22 декабря колонна Дедов Морозов и Снегурочек пройдет от станции Всеволожская до Юбилейной площади. Каждый желающий может присоединиться. Сбор в 10.30 у большой новогодней елки у станции.

Кроме того, с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 работает Сувенирная мастерская, где можно изготовить открытки для пожилых людей. Новогодние подарки для людей старшего возраста принимают до 23 декабря по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 12, с 11.00 до 16.00.

Общественная организация «Диалог поколений» приглашает принять участие всех неравнодушных людей.