Тхэквондисты из Морозовки привезли золото со всероссийских соревнований

Спортсмены из поселка имени Морозова приняли участие в XII Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Золотая Искра» в Казани.

На турнир приехали 1200 человек из 34 субъектов России. Соревнования проходили на восьми площадках.

Спортсмены Всеволожской школы Олимпийского резерва показали лучшие результаты в своих категориях.

В возрастной категории юниоры 15–17 лет:

1 место – Сергей Мальцев (КМС) одержал победу в пяти непростых поединках.

1 место – Полина Дзарагазова (КМС) провела четыре поединка.

В возрастной категории юноши и девушки 12–14 лет:

1 место – Александра Нестерова (1 разряд) одержала победу в четырех поединках.

Также участие в соревнованиях приняли Юрий Макевич и Давид Марокко, которые одержали победу в трех поединках, но остались без медалей.