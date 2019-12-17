Тхэквондисты из Морозовки привезли золото со всероссийских соревнований
Спортсмены из поселка имени Морозова приняли участие в XII Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Золотая Искра» в Казани.
На турнир приехали 1200 человек из 34 субъектов России. Соревнования проходили на восьми площадках.
Спортсмены Всеволожской школы Олимпийского резерва показали лучшие результаты в своих категориях.
В возрастной категории юниоры 15–17 лет:
1 место – Сергей Мальцев (КМС) одержал победу в пяти непростых поединках.
1 место – Полина Дзарагазова (КМС) провела четыре поединка.
В возрастной категории юноши и девушки 12–14 лет:
1 место – Александра Нестерова (1 разряд) одержала победу в четырех поединках.
Также участие в соревнованиях приняли Юрий Макевич и Давид Марокко, которые одержали победу в трех поединках, но остались без медалей.