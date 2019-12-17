Родившиеся в Ленинградской области малыши получат подарки

С 1 января 2020 года в Ленинградской области стартует акция «Подарок новорожденному». Семьи, у которых малыши появятся на свет в следующем году, получат право на получение подарочных наборов.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Первые подарки будут вручены 1 марта следующего года. Получить их смогут семьи, в которых хотя бы один из родителей зарегистрирован в 47-м регионе, либо если местом рождения ребенка является Ленинградская область.

В состав подарочного набора входят полезные для детей и их родителей предметы – байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску. Подарки будут выдавать в органах ЗАГС и МФЦ.