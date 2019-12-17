Всеволожцам расскажут, как выбрать новогодние подарки

Горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков проводит Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области до 21 декабря.

Специалисты центра объяснят, на что нужно обращать внимание при выборе подарка, чтобы не испортить праздник ни себе, ни ребенку, и уж тем более не отравиться.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (812) 365-47-05, 8 (812) 365-46-95. Единый консультативный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43; по России звонок бесплатный. Телефон горячей линии во Всеволожском районе 8 (813-70) 24-589.

Время работы: с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.