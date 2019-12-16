Тревога по звонку

В теленовостях, по радио и на интернет-ресурсах периодически сообщают об эвакуации людей из торговых центров, учебных заведений, больниц и государственных учреждений после звонков о якобы заложенных там бомбах.

Тысячи граждан страдают от «телефонного» террора – рушатся планы, останавливается работа. Сотни сотрудников правоохранительных и специальных служб вынуждены тщательно проверять каждое сообщение, бросая все силы на это направление, ведь от их работы зависит безопасность обычных людей. Для злоумышленника – копеечный телефонный звонок, бесплатное электронное письмо, а для государства – потерянные сотни тысяч и миллионы рублей.

Задача у «телефонных террористов» одна – парализовать работу того или иного объекта, а вот мотивы такого поступка бывают очень разными. Это могут быть и международные экстремисты, желающие дестабилизировать ситуацию в нашей стране; и вымогатели, которые требуют от владельцев ТРК или сети гипермаркетов внушительную сумму за прекращение звонков; и отчаявшиеся или нездоровые люди, обиженные на отдельных чиновников или целые ведомства; и даже подростки, которые боятся контрольной, могут «заминировать» школу. Объединяет их всех одно – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Дорогие сообщения

Проверки при массовых сигналах о минировании длятся долго: персонал и посетителей отовсюду эвакуируют, на каждое место прибывают сотрудники полиции, МЧС, взрывотехники ОМОНа и представители администрации. Элементарно не хватает сотрудников силовых органов и собак, обученных на поиски взрывчатки. Стоимость одной такой проверки может доходить до миллиона рублей, в зависимости от величины и сложности объекта.

Понесённые государством расходы взыскивают с пойманных «телефонных террористов». Их в России судят по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и, в зависимости от тяжести последствий, штраф может достигать 2 млн рублей, а срок лишения свободы – 10 лет, ведь если в ложном сообщении указано общественное место с большим скоплением людей, то спровоцированная паника может привести к человеческим жертвам. Об этом не думают несовершеннолетние, решившие просто «пошутить», а ведь за такие «шалости» придётся в прямом смысле расплачиваться их родителям – минимальный штраф за ложное сообщение составляет 200 тысяч рублей.

Придется ответить

Технологические возможности правоохранительных органов весьма широки – это и запись, и анализ голоса, и отслеживание мобильного телефона по базовым станциям, и получение изображений с уличных камер видеонаблюдения, и многое другое. Ежедневная работа даёт свои результаты.

На региональном уровне анонимных «шутников» находят быстро и призывают к ответу. Как, например, «минёра» из Бокситогорска, обещавшего 23 октября «всех взорвать», или «террориста» из посёлка Мичуринское Приозерского района Ленобласти, угрожавшего 22 августа атакой на выборгскую ДПС ГИБДД с помощью заминированного автомобиля, как выяснилось – из хулиганских побуждений. В отношении каждого была выбрана мера пресечения – подписка о невыезде и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ.

Когда сообщения «террористов» поступают из-за границы, это, безусловно, сильно осложняет работу правоохранителей, но специалистам и на международном уровне удаётся решать такие проблемы. По словам Дмитрия Буянова, генерал-майора полиции в отставке и действительного члена International Police Association (IPA): «Розыск телефонных террористов, когда они находятся за пределами России, – дело непростое. При этом процесс значительно затрудняется, когда у правоохранителей нет официальных прямых контактов с зарубежными партнёрами. В моей практике было немало случаев, когда только личное знакомство с коллегами из европейских, американских, азиатских правоохранительных органов позволяло пресечь преступление в удивительно короткое время».

По мнению специалистов, цель «телефонного терроризма» в местах массового скопления людей – дестабилизировать ситуацию, возмутить спокойствие, возбудить недовольство среди населения. Но проверять, несмотря на явные признаки обычного «телефонного терроризма», все равно необходимо каждое сообщение: никто не может гарантировать, что какое-то из них не окажется правдивым.

Если вы узнали о подготовке настоящего террористического акта – звоните обязательно! Единый телефон службы спасения – 112 (бесплатно для всех операторов связи). Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области – 640-21-60 (дежурная часть).

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива