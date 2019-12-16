Областных фермеров приглашают за грантами

Десятки миллионов рублей из бюджета получат в 2020 году фермеры, которые развивают производство в Ленинградской области. Сегодня стартовал прием заявок на получение государственной поддержки.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу готов предоставить гранты начинающим фермерам, владельцам семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. От соискателей требуется предоставить установленный пакет документов и бизнес-план. Если эти требования выполнены – претендентов пригласят на очную защиту проектов.

Как показывает практика, одобрение получает почти каждая вторая заявка. В прошлом году начинающие фермеры получили 35,7 миллионов рублей, животноводческие фермы – 50,8 миллионов рублей, СПК – 18 миллионов рублей. Всего же за последние годы было распределено более миллиарда рублей. Средства гранта можно потратить на приобретение сельскохозяйственных животных, техники, строительство производственных зданий и перерабатывающих производств.

Заявки принимают до 20 января 2020 года. Подробная информацию об условиях получения грантов доступна по адресу: http://agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/