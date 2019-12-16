Всеволожцы могут обратиться на горячую линию по вопросам трудоустройства инвалидов

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет во вторник, 17 декабря, горячую линию по вопросам трудоустройства для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы обращение как можно скорее поступило в производство, необходимо во время разговора сообщить:

тем, кто желает получить содействие в трудоустройстве: место жительства и номер телефона для связи, где готовы трудиться (только дома / рядом с домом / расстояние от дома до работы не имеет значения / свой вариант), есть ли у вас специальность, готовы ли обучаться, и если да, то где (на дому / с выездом в областной Мультицентр на 2–3 месяца);

тем, кто получил отказ в трудоустройстве: место жительства и номер телефона для связи, название и адрес организации, отказавшей в трудоустройстве, дата события, причина отказа.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 14.00 по телефону 8 (812) 916-50-63.