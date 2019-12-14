Во Всеволожске подвели итоги года в сфере молодежной политики

В минувшую пятницу, 13 декабря, во Всеволожске подвели итоги работы в сфере молодежной политики за 2019 год.

В числе собравшихся волонтеры, специалисты по работе с молодежью и просто активные и неравнодушные молодые люди.

Первой с приветственным словом выступила заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько:

– От всей души благодарю вас за активную жизненную позицию и за те полезные инициативы, которые вам удалось реализовать. Сегодня здесь собрались очень деятельные люди, которых по праву можно назвать настоящими звездочками нашего района. Этот год был крайне продуктивным. Желаю вам не сбавлять обороты и идти только вперед.

Светлана Валерьевна вручила самым активным волонтерам Благодарность Комитета цифрового развития Ленинградской области за работу в сфере перехода на цифровое телевещание на территории региона.

Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая представила доклад, посвященный итогам года в сфере молодежной политики. Рассказала она и о том, чего удалось добиться за этот год в сфере туризма:

– В этом году мы активно развивали сельский туризм, проводили информационные туры, целью которых было знакомство с самыми интересными местами района. И наша работа принесла плоды, – отметила Яна Владимировна.

После завершения официальной части началась интеллектуальная игра «Мозгобойня».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации ВМР