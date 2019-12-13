Нет дыма без огня: в Колтушах нашли поджигателей мусора

На улице Колхозной в деревне Колтуши нелегально сжигали мусор.

Жители регулярно жаловались на резкий запах гари, вызванный сжиганием отходов на участке, находящемся в частной собственности. Инспекторы областного комитета госэконадзора и сотрудники правоохранительных органов организовали регулярное патрулирование улицы, в ходе которого был зафиксирован факт несанкционированного сжигания мусора.

В результате было составлено четыре протокола об административном правонарушении и изъят мусоровоз, перевозивший отходы на несанкционированную свалку.

По факту нарушения назначено расследование. После проведения экспертизы будет установлен ущерб, нанесённый окружающей среде. Все материалы передадут в правоохранительные органы.