Праздник спорта состоится в Кудрово

В Кудрово 15 декабря пройдет Фестиваль семейного и дворового спорта «Спорт – норма жизни».

Также в этот день в Ленинградской области стартует Всероссийский проект «Детский дворовый русский хоккей» в рамках реализации проекта «Детский спорт», организованного Министерством спорта РФ, Всероссийской федерацией школьного спорта при участии федерации хоккея с мячом России.

Место проведения фестиваля: Центр образования «Кудрово», Березовая ул., д. 1. Начало соревнований в 11.00.