К концу декабря в Мурино достроят школу на 1175 учащихся

Новая школа в Мурино будет введена в эксплуатацию в конце декабря, но первых учеников примет только первого сентября 2020 года. Всего на строительство было потрачено 754 млн рублей.

Об этом сегодня, 12 декабря, в ходе инспекции по строящимся в рамках федеральной программы «Стимул» соцобъектам заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. По его словам, Ленинградская область получила серьезное финансовое подспорье со стороны федерального бюджета в рамках программы «Стимул», получив более одного миллиарда.

– Вчера нам присвоили новый адрес, – рассказал генеральный директор компании «ДВК-инжиниринг» Кирилл Петров. – Новая школа, рассчитанная на 1175 учащихся, находится на улице Графская, 13. В рамках федеральной программы «Стимул» наша компания сдала в январе этого года детский сад на 220 мест в Кудрово, еще два учреждения – школа и детсад строятся.

Отметим, что в 2019 году в Ленинградской области построено и выкуплено в муниципальную собственность 12 детсадов. До конца года планируется сдать еще четыре детских сада. За три года в рамках программы «Стимул» построено два детсада и три школы. В следующем году в Кудрово, Мурино, Буграх, Янино, Сертолово, а также в поселке Новогорелово Ломоносовского района будет возведено еще семь новых объектов. Кроме того, в рамках соглашения «Социальные объекты в обмен на налоги» заключено 49 соглашений с застройщиками и 32 дополнительных соглашения по новым объектам.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА