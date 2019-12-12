Зачем нужен фильтр для воды в частном доме

Вода – это не просто жидкость, молекула которой состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В ней могут присутствовать как полезные вещества (ионы магния, кальция, калия, железа, меди и других микроэлементов), так и различные органические и неорганические загрязнители.

Если в домах, подключенных к системе городского или поселкового центрального водоснабжения, поток жидкости проходит необходимую водоподготовку, то в загородных коттеджах источником водоснабжения часто являются артезианские скважины и колодцы, вода в которых не соответствует гигиеническим нормам. Поэтому владелец такого дома должен позаботиться о себе самостоятельно и для получения пригодной для питья жидкости купить по доступной цене систему для очистки воды в онлайн-магазине фильтров и водоочистителей Coolmart.

Используя такие фильтры, можно удалить:

нерастворимые в воде механические примеси – песок, ржавчину, ил, глину;

различные химические соединения – тяжелые металлы, минеральные удобрения и пестициды, попадающие в водопроводную сеть с грунтовыми водами, и другие вредные вещества;

органические соединения – гуминовые кислоты, прижизненные выделения организмов, обитающих в водоемах, пищевые отходы и моющие средства, попадающие в грунт с бытовыми стоками, а также находящиеся в добываемой жидкости вирусы и микроорганизмы.

Как выбрать систему очистки воды для частного дома

Прежде чем покупать систему водоочистки, нужно сделать лабораторный анализ, чтобы выявить вещества и соединения, содержание которых превышает установленные нормы, и понять, от чего нужно очищать воду, например:

для удаления механических примесей нужны магистральные фильтры предварительной очистки, устраняющие из жидкости крупнодисперсные взвеси, мутность, цвет и запах;

удаление химических соединений выполняется физико-химическими способами в фильтрах тонкой очистки – неорганические вещества удаляют с помощью ионообменных систем, для устранения органических компонентов нужны сорбционные очистители;

очистить воду от бактерий помогут бытовые фильтры, выполняющие серебрение и ионизацию воды, уничтожают присутствующие в жидкости вирусы мембранные системы обратного осмоса и нанофильтрация.

Подобрать водоочиститель, соответствующий нужным параметрам, можно на странице интернет-магазина бытовых фильтров для частного дома. Вода, прошедшая многоступенчатую очистку и ионизацию ионами серебра или кремния, будет полезной и безопасной для здоровья.

На правах рекламы