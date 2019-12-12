В Токсово появится культурный центр нового поколения

Единственный в области многофункциональный центр культурного развития построят к 2024 году в поселке Токсово.

В здании площадью 2 тыс. кв. м разместятся киноконцертный зал, библиотека, помещения для кружковой деятельности.

Построить новый центр в поселке Токсово было решено после проведения независимой оценки качества услуг областных культурных учреждений. Местный культурно-досуговый центр располагается в здании администрации, где нет необходимых условий. Кроме того, густонаселенный Всеволожский район нуждается в дополнительных учреждениях культуры.

Всего на территории России появится 39 аналогичных центров.