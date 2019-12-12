В Буграх до конца года введут в эксплуатацию школу на 950 мест

Современное образовательное учреждение с большим актовым залом на 510 мест проинспектировал сегодня, 12 декабря, заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.

– Школа на Воронцовском бульваре, 5 возводится по программе «Стимул», – отметил Михаил Москвин. – Стоимость контракта составила 679 млн рублей. Рассчитано учреждение на 950 мест. Уже в ближайшее время планируется принять объект в эксплуатацию. Думаю, что Минстрой попал в точку, реализуя программу «Стимул». Благодаря ей застройщику стало выгодно возводить социальные объекты и строить жилье в новостройках Ленинградской области. Не секрет, что покупатели, приобретая жилье, обращают внимание на наличие образовательных учреждений рядом.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА